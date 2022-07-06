الكرملين يعلق على إشاعات عن نية كازاخستان الانضمام إلى العقوبات الغربية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن روسيا وكازاخستان الصديقة على اتصال دائم، ولم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرارات من جانبها لدعم العقوبات ضد روسيا.

في وقت سابق، قامت وزارة مالية كازاخستان بصياغة مسودة قواعد جرد خاصة لحركة البضائع عند تصديرها من أراضي الجمهورية إلى روسيا، والتي تنص على إمكانية رفض السماح بتصدير السلع الخاضعة للعقوبات.

وأضاف بيسكوف، حول هل يتابع الكرملين مناقشة هذه الفكرة: "لم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن. على العكس من ذلك، تم الإعلان عن نية مطلقة لزيادة توسيع التعاون، والاستجابة معا للتحديات التي تأتي من الخارج وتقليل عواقب هذه الأعمال غير الودية. نحن ننطلق مما قيل حتى الآن".

إقرأ المزيد

وأشار بيسكوف، إلى أن حكومتي الدولتين على اتصال مستمر، وتجري مشاورات بين البلدين بشكل دوري بما في ذلك على مستوى القمة.

عندما سئل عما إذا كانت كازاخستان ستبقى دولة صديقة لروسيا ، أجاب بيسكوف بالإيجاب. قال: "بالتأكيد. بدون شك".

المصدر: نوفوستي