قتلى وجرحى بانفجار في أكبر حقل نفط بكازاخستان

وقع انفجار اليوم الأربعاء في "تنغيز" أكبر حقول النفط في كازاخستان، ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، حسبما أعلنت الشرطة المحلية.

وقالت الشرطة في مقاطعة أتيراو بغرب البلاد في بيان لها: "شهد حقل تنغيز انفجارا في أحد الأنابيب، أسفر عن مصرع عاملين من مواليد عام 1985، فيما يجري تقديم المساعدة الطبية اللازمة لثلاثة عمال آخرين أصيبوا بجروح مختلفة".

وأضاف البيان أنه فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث بموجب مادة "انتهاك قواعد حماية العمال".

المصدر: "نوفوستي"