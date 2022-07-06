بكين تعلق على إشاعات إلغاء زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إن الرئيسين الروسي والصيني حافظا، على اتصالات وثيقة بينهما منذ بداية الوباء، وسيواصل البلدان تطوير التواصل على جميع المستويات.

وأضاف المتحدث، في إفادة صحفية اليوم الأربعاء: "منذ بداية جائحة كوفيد -19، حافظ رئيسا الدولتين وكبار المسؤولين في الصين وروسيا على اتصالات وثيقة من خلال مختلف الوسائل، وأجروا اتصالات فعالة وفي الوقت المناسب، بشأن العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات".

وأكد تشاو ليجيان، أن الطرفين "سيواصلان تطوير التبادلات على جميع المستويات" وعلاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي.

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في وقت سابق، دحض المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، تقارير إعلامية زعمت برفض الرئيس الصيني شي جين بينغ القدوم إلى روسيا، ووصفها بعديمة الصحة.

وقال ممثل الكرملين، إنه ومع تخفيف القيود المفروضة في الصين بسبب كوفيد-19، سيتم تنفيذ جميع الزيارات المخطط لها.

المصدر: نوفوستي