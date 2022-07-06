لافروف يعلق على تسريب مقتطفات من مكالمة بين بوتين وماكرون

علق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على تسريب مقتطفات من المكالمة بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، قائلا إن الأخلاق الدبلوماسية لا تقضي بذلك.

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وقال أمام الصحفيين في أعقاب زيارته إلى فيتنام، اليوم الأربعاء: "أعتقد أن الأخلاق الدبلوماسية بالطبع لا تقضي بمثل هذا التسريب أحادي الجانب للتسجلات".

وأشار في الوقت ذاته إلى أنه عندما قامت موسكو بنشر تفاصيل مكالمات بوتين مع زميليه الفرنسي والألماني فقد تم ذلك بعد إبلاغهما بذلك بشكل علني 3 مرات، لكنهما لم يردا.

المصدر: نوفوستي