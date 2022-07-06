لافروف: يجب أن يدرك الغرب مسؤوليته عن مقتل المدنيين في دونباس وأوكرانيا

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الغرب لا بد وأن يدرك أنه مسؤول عن مقتل المدنيين في دونباس وأوكرانيا.

جاء ذلك في حديث للوزير الروسي لقناة RT، حيث تابع لافروف أن ما تزعمه كييف بشأن قصف روسيا لمدنها بنفسها من أجل تعطيل توريد الأسلحة لأوكرانيا هو محض كذب.

وقال لافروف: "إن الحقائق معروفة جيدا، وتعرضها وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي عن العملية العسكرية الخاصة، إلا أن الدول الغربية يجب أن تدرك أنها مسؤولة عن مقتل المدنيين في دونباس ومناطق أخرى في أوكرانيا، بصرف النظر عما يقوله زيلينسكي وإدارته، حيث يستخدم النظام في كييف هذه الأسلحة ضد السكان المدنيين، بغرض إدخال الرعب في نفوس المدنيين. وهو ما يتماشى بشكل عام مع تعريف إرهاب الدولة".

المصدر: RT