زاخاروفا: نحمل معنا إلى G20 موقفا بناء تجاه حل القضايا

صرحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا سوف تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين بموقف بناء لمناقشة كافة القضايا.

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وتابعت زاخاروفا خلال حديثها لإذاعة "سبوتنيك" الروسية: "يتوجه الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى مجموعة العشرين، للحديث عن موقع العالم الآن. ومع الأخذ في الاعتبار أن مجموعة العشرين تعنى بشكل أساسي بقضايا الاقتصاد والتمويل والأنشطة الاقتصادية، فإن هناك ما يمكن الحديث عنه".

ومن المتوقع أن يعقد اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 7 و8 يوليو الجاري.

المصدر: نوفوستي