رئيس مجلس الدوما: بايدن يخشى أن يعرف العالم حقيقة منشأ كورونا وعلى واشنطن دفع تعويضات

قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن البحوث البيولوجية العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم يجب وقفها ورفع السرية عنها.

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وكتب فولودين في صفحته على "تلغرام": "الملايين من المرضى والمتوفين، الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض المستوى المعيشي للناس هذه هي عواقب جائحة فيروس كورونا يجب أن تتحمل واشنطن المسوؤلية عنها. ويجب وقف البحوث البيولوجية العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة في جميع أنحاء العام ورفع السرية عنها".

وأضاف أن على الولايات المتحدة أن تعوض خسائر كل الدول المتضررة من جائحة كورونا.

وتابع: "اليوم، عندما تسمع مثل هذه الاتهامات، يسكت (الرئيس الأمريكي جو) بايدن. إنه خائف من أن العالم سيعرف الحقيقة حول المسؤول الحقيقي عن الوباء".

ونقلت وسائل إعلام دولية سابقا عن رئيس لجنة الفيروسات لمجلة "لانسيت" الطبية، جيفري ساكس، قوله إن فيروس كورونا تم إنشاؤه على الأرجح في مختبر بيولوجي أمريكي.

المصدر: نوفوستي