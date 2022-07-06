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رئيس تركمانستان يوبخ وزيري الدفاع والأمن القومي

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رئيس تركمانستان يوبخ وزيري الدفاع والأمن القومي
Sputnik
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أفادت صحيفة "تركمانستان" الحكومية، بأن رئيس الدولة سيردار بيردي محمدوف وجه توبيخا لوزير الدفاع بيغنتش غوندوغديف، ولسكرتير مجلس أمن الدولة ووزير الأمن القومي قربانميرات أناييف.

وذكرت الصحيفة الناطقة بالروسية، أن سبب التوبيخ الرسمي، يعود إلى وجود قصور في عمل الوزيرين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الرئيس وقع على القرار المتعلق بذلك، في اجتماع لمجلس الأمن الوطني، تم خلاله بحث نتائج عمل وكالات حماية القانون في البلاد في النصف الأول من العام.

وتمت صياغة نص العقوبة الموجهة للوزيرين بنفس الشكل - "لسوء أداء الواجبات الرسمية، ووجود قصور في العمل". لم يتم الإبلاغ عن تفاصيل أخرى.

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ويشار إلى أن وزير الدفاع، يشغل منصبه المذكور منذ عام 2018. أما قربانميرات أنايف فقد ترأس وزارة الأمن القومي لتركمانستان في عام 2020.

المصدر: نوفوستي

 

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