فيتنام: تطوير العلاقات مع روسيا أولوية بالنسبة لنا

أعلن وزير الخارجية الفيتنامي، بوي تان سون، أن التطوير التدريجي للعلاقات مع روسيا يعد أولوية بالنسبة لفيتنام.

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وقال بوي تان سون خلال لقائه مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، في هانوي: "أريد التأكيد أن روسيا ستبقى دائما أهم شريك وأولوية رئيسية في سياسة بلادنا".

وأضاف أن التطور التدريجي للعلاقات بين روسيا وفيتنام والقرار حول رفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يتفق مع مصالح شعوب البلدين.

وتابع: "إنني على قناعة تامة بأن المستوى العالي من الثقة السياسية والاهتمام طويل الأمد بتطوير علاقاتنا سيستمر في التعزيز".

من جانبه أشار سيرغي لافروف إلى أن فيتنام تعد شريكا هاما بالنسبة لروسيا في إطار آسيان والعمليات الأخرى في القارة الأوروآسيوية.

وأضاف: "كما قلتم تعتمد علاقاتنا على التاريخ والنضال من أجل العدال المشتركين. ويتطور الوضع الدولي حاليا بصورة عندما نحتاج من جديد إلى توحيد الجهود من أجل حماية القانون الدولي ومبدأ المساواة السيادية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

المصدر: نوفوستي