دعوة من ألف سيدة أمريكية من أصل إفريقي لبايدن لاستعادة نجمة كرة السلة من روسيا

دعت مجموعة من السيدات البارزات من أصل إفريقي في المجتمع الأمريكي، الرئيس جو بايدن إلى تأمين عودة لاعبة كرة السلة بريتني غرينر إلى البلاد من روسيا، حيث تواجه تهمة تهريب المخدرات.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الثلاثاء أن رسالة وقعتها ما يقرب من 1.2 ألف سيدة أمريكية من أصل إفريقي، حثت بايدن على "عقد صفقة لإعادة بريتني إلى الوطن في أقرب وقت وبأمان"، مشيرة إلى أنه يجب على بايدن أن "يثبت عمليا" وليس لفظيا فقط، أن هذه القضية تمثل أولوية بالنسبة له.

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وبين الموقعين على الرسالة برنيس كينغ، ابنة مارتن لوثر كينغ، أشهر المناضلين من أجل حقوق السكان من أصل إفريقي في الولايات المتحدة، والممثلة أنيكا نوني روز، ولاعبة كرة السلة المحترفة والمدربة دون ستالي، والرئيسة السابقة بالإنابة للجنة الوطنية الديمقراطية دونا البرازيل.

تأتي هذه الدعوة بعد يوم من رسالة وجهتها لبايدن غرينر نفسها وناشدته فيها ألا ينسى قضيتها بعد أن أمضت شهورا في سجن روسي.

وتم احتجاز غرينر في مطار شيريميتييفو بموسكو يوم 17 فبراير الماضي بتهمة حيازة المخدرات، بعد أن قالت الجمارك إنها عثرت في حقائب الرياضية على سجائر إلكترونية وزيت الحشيش.

المصدر: "تاس"