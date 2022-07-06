الجيش الكندي يضع قواعد جديدة للزي والهيئة تتيح لبس التنانير والتزين بالمسامير

وضع الجيش الكندي قواعد جديدة لمظهر وهيئة جنوده وضباطه من أدنى الرتب إلى أعلاها، تتيح للعسكريين ارتداء ملابس للجنس الآخر والاحتفاظ بشعر طويل وأظافر بارزة ووشم حتى على الوجه.

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وردت هذه التعديلات في نسخة محدثة عن الزي الموحد ستدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل، وسيمتد مفعولها ليشمل جميع الأفراد العسكريين بما في ذلك أعلى أركان القيادة.

وستسمح القواعد الجديدة للزي العسكري الكندي للرجال بارتداء التنانير وغيرها مما تحتويه الخزانة النسائية من الملابس، لكن مع وجود بعض القيود المؤقتة على الملابس، على سبيل المثال أثناء المسيرات والاستعراضات.

وستتيح القواعد الجديدة لجميع العسكريين صبغ شعرهم بأي لون، وأيضا أن يوشموا أجسامهم على أي وجه، بشرط ألا تسيئ مثل هذه الأوشام إلى أي شخص وألا تتضمن رموزا إجرامية.

ومن بين الحريات الأخرى التي أتاحتها القواعد الجديدة للعسكريين الكنديين، حرية التزين بالمسامير، من أي طول ولون، فقط بشرط ألا تتعارض ومتطلبات الخدمة.

وبالنسبة للحى، فقد سمحت القواعد الجديدة للمظهر العسكري في الجيش الكندي بأن يكون للعسكريين شوارب ولحى بأي طول، إلا أن من حق القادة أن يطلبوا حلقها لدواعي السلامة.

المصدر: نوفوستي