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بريطانيا تعلن وصول طلائع العسكريين الأوكرانيين للخضوع لتدريب عسكري

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بريطانيا تعلن وصول طلائع العسكريين الأوكرانيين للخضوع لتدريب عسكري
AP
جنود أوكرانيون
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أفاد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس بوصول أول مجموعة من العسكريين الأوكرانيين إلى بريطانيا للخضوع لتدريب عسكري يستمر لعدة أشهر.

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وجاء في بيان صدر عن الوزير: "مؤخرا وصلت إلى بريطانيا أول مجموعة من العسكريين الأوكرانيين... وسيخضع هؤلاء الجنود للتدريب العسكري الأساسي البريطاني. ويشمل ذلك التدريب على استخدام الأسلحة النارية وتقديم الإسعافات الأولية في ساحة المعركة والتدريب الميداني وتكتيكات الدوريات والتدريب على قوانين النزاع المسلح".

واقترح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، سابقا إطلاق عملية تدريب واسعة للعسكريين الأوكرانيين مع القدرة على تدريب ما يصل إلى 10 آلاف جندي كل 4 أشهر.

المصدر: نوفوستي

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