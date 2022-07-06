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صربيا.. إجلاء 8 أشخاص من منطقة فيضانات

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صربيا.. إجلاء 8 أشخاص من منطقة فيضانات
Legion-Media Alex Linch
صورة من الأرشيف
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أعلنت وزارة الداخلية الصربية عن إجلاء 8 مسنين من منطقة متضررة جراء فيضانات ناجمة عن الأمطار الغزيرة في العاصمة بلغراد.

ويشار إلى أن مختلف المناطق في صربيا شهدت ظروف طقس صعبة، حيث تم تسجيل هطول البرد الذي تسبب بالأضرار بالمزارع في منطقتي إيفانيتسا ونوفا فاروش في غرب صربيا.

وتضررت بالسبب ذاته المناطق الوسطى من البلاد، حول مدينتي سميديريفو وكروشيفاتس.

وفي بلدة سلاتينا تسببت صاعقة رعدية بنشوب حرائق غابات على مساحة 4 آلاف كيلومتر مربع.

المصدر: نوفوستي + RT

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