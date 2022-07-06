صحفي تشيكي: ليتوانيا جعلت من نفسها أضحوكة بحصارها كالينينغراد

أكد الصحفي التشيكي زبينيك بيتراسك، أن ليتوانيا تحولت إلى أضحوكة بسبب رد فعل الاتحاد الأوروبي على موقفها من تقييد عبور البضائع إلى مقاطعة كالينينغراد الروسية.

وكتب في مقال نشرته صحيفة "ليدوفكي" التشيكية، أنه "وفقا لتقارير وسائل الإعلام الغربية، يميل الاتحاد الأوروبي نحو حل وسط للمشكلة".

وقال: "سيؤدي هذا إلى إزالة الحصار الجزئي الذي فرضته ليتوانيا، والاتحاد الأوروبي نفسه يقوم الآن بتنظيم تلك القواعد".

وأضاف: "حل الوضع حول كالينينغراد سيعيد العالم إلى قواعد الحرب الباردة، أي إلى وضع يمكن فيه للغرب أن يمد برلين الغربية بحرية محاصرة بالمعسكر الاشتراكي، فالمدينة الروسية ستجد نفسها الآن في الموقف ذاته".

وتوقف الاتحاد الأوروبي عن السماح بمرور الشاحنات المسجلة في روسيا عبر أراضي الدول الأعضاء فيه منذ بداية أبريل الماضي، ومع ذلك، تم استثناء عبور البضائع إلى كالينينغراد.

ويتعلق الحظر الذي أعلنته ليتوانيا بنقل جميع البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، حيث أخطرت فيلنيوس كالينينغراد بوقف عبور مواد تشكل في المجموع حوالي 50% من المواد الداخلة إلى المنطقة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "عبور البضائع إلى كالينينغراد عبر ليتوانيا، قد يستأنف في غضون أيام قليلة بفضل حل وسط توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع فيلنيوس".

المصدر: "نوفوستي" + وكالات