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مقدونيا الشمالية.. إصابة 47 شرطيا في اشتباكات مع المحتجين

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مقدونيا الشمالية.. إصابة 47 شرطيا في اشتباكات مع المحتجين
AFP Robert ATANASOVSKI
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أعلنت وزارة الداخلية في مقدونيا الشمالية أن 47 من عناصر الشرطة أصيبوا بجروح خلال اشتباكات مع المحتجين أمام مبنى البرلمان يوم الثلاثاء.

واقتحم المتظاهرون الحواجز الأمنية بالقرب من البرلمان، ورشقت رجال الشرطة بالحجارة وزجاجات مولوتوف.

وقامت الشرطة بتوقيف 11 شخصا، دون أن تستخدم الوسائل لتفريق المتظاهرين.

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ويشار إلى أن المتظاهرين في سكوبيه يحتجون على اقتراح فرنسا بشأن تسوية الخلافات بين مقدونيا الشمالية وبلغاريا، التي تعيق انطلاق المفاوضات حول انضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي.

ويرى المحتجون أن التنازلات التي تنص عليها الوثيقة تتعارض مع مصالح المقدونيين و"تنتهك حقوقهم الثقافية والتاريخية".

وجدير بالذكر أن فرنسا تقدمت باقتراحها بصفتها رئيسة لمجلس الاتحاد الأوروبي، التي كانت تتولاها حتى 30 يونيو الماضي.

المصدر: نوفوستي

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