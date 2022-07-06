وسائل إعلام تتحدث عن أنشطة جاسوس نمساوي لصالح روسيا

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن المتهم بالتجسس لصالح روسيا إيجستو أوت، أعاد تنظيم جهاز الأمن في وزارة الخارجية النمساوية.

وقالت الصحيفة نقلا عن وثائق وشهادات من مسؤولين أوروبيين: "كان أوت ومسؤولو استخبارات نمساويون آخرون يطورون خطة لإعادة تنظيم جهاز الأمن كقسم جديدة في وزارة الخارجية".

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وأشارت إلى أنه نفى هذه الاتهامات، قائلا إنه كان ضحية للمؤامرة.

وأكد أنه كان يفضح الانتهاكات الاستخبارية فقط ويكشف الطلبات غير القانونية من وكالات استخبارات الدول الأخرى.

يذكر أن التحقيق مع أوت مستمر منذ عام 2017 حيث تم العثور في هاتفه على وثائق محفوظة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بينها صيغة مركب غاز "نوفيتشوك"، وهو الغاز الذي زعمت بريطانيا بأنه "استخدم لهجمات أمنية وتسميم مخابراتي روسي خائن في سولزبيري البريطانية".

المصدر: نوفوستي