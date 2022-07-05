 
مباشر

"The hill": العقوبات الغربية ضد روسيا أظهرت محدودية قوتها

أخبار العالم

AFP Kirill KUDRYAVTSEV
العاصمة الروسية موسكو - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tdb0

أكد أستاذ الدراسات الاستراتيجية في مركز التحليل السياسي في نيودلهي براهما شيلاني، أن دول الغرب بدأت تدرك أخيرا أن العقوبات المناهضة لروسيا تسبب أضرارا كبيرة لاقتصاداتها.

وكتب في مقال نشرته صحيفة "The hill": "الدول الغربية، فهمت أن الإجراءات التقييدية ضد دولة قوية لا تنطوي فقط على تكاليف كبيرة لمن يقدمونها، ولكن أيضا تعود بالفوائد على أولئك الذين يرفضون تطبيقها".

وعبر عن ثقته في أن "الصعوبات التي تواجهها الدول الغربية الآن هي دليل على حدود قوتها الحقيقية".

وشدد على أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ مبكرا جدا في التباهي بتحطيم الاقتصاد الروسي وتحويل الروبل إلى خراب، حيث كان الغرب قد فرض بالفعل كل العقوبات الممكنة، وانتهت حملة العقوبات إلى طريق مسدود".

وأشار الكاتب إلى أن "القيود المفروضة على روسيا يمكن أن تؤدي إلى تغيير في الوضع الجيوسياسي في العالم، وتعزيز التفاعل بين موسكو وبكين".

وشددت صحيفة "دويتشه ويرتشافتس ناتشريتشتين" الألمانية، على أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان محقا عندما قال إن الحرب الاقتصادية الخاطفة التي قام بها الغرب ضد روسيا فشلت، لأن موسكو كانت مستعدة جيدا لحرب اقتصادية".

المصدر: RT + The hill + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تحت إشراف تبون..آلاف الجزائريين يشهدون ستينية الاستقلال بأضخم عرض عسكري منذ 33 عاما (فيديو)