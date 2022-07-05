"The hill": العقوبات الغربية ضد روسيا أظهرت محدودية قوتها

أكد أستاذ الدراسات الاستراتيجية في مركز التحليل السياسي في نيودلهي براهما شيلاني، أن دول الغرب بدأت تدرك أخيرا أن العقوبات المناهضة لروسيا تسبب أضرارا كبيرة لاقتصاداتها.

وكتب في مقال نشرته صحيفة "The hill": "الدول الغربية، فهمت أن الإجراءات التقييدية ضد دولة قوية لا تنطوي فقط على تكاليف كبيرة لمن يقدمونها، ولكن أيضا تعود بالفوائد على أولئك الذين يرفضون تطبيقها".

وعبر عن ثقته في أن "الصعوبات التي تواجهها الدول الغربية الآن هي دليل على حدود قوتها الحقيقية".

وشدد على أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ مبكرا جدا في التباهي بتحطيم الاقتصاد الروسي وتحويل الروبل إلى خراب، حيث كان الغرب قد فرض بالفعل كل العقوبات الممكنة، وانتهت حملة العقوبات إلى طريق مسدود".

وأشار الكاتب إلى أن "القيود المفروضة على روسيا يمكن أن تؤدي إلى تغيير في الوضع الجيوسياسي في العالم، وتعزيز التفاعل بين موسكو وبكين".

وشددت صحيفة "دويتشه ويرتشافتس ناتشريتشتين" الألمانية، على أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان محقا عندما قال إن الحرب الاقتصادية الخاطفة التي قام بها الغرب ضد روسيا فشلت، لأن موسكو كانت مستعدة جيدا لحرب اقتصادية".

المصدر: RT + The hill + وكالات