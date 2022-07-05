مشاهدو "يورونيوز" يلاحظون شيئا غريبا في تقريرها حول قصف مدينة بيلغورود الروسية الحدودية

لاحظ مستخدمو موقع "يوتيوب" أن قناة "يورونيوز" تحاول إخفاء معلومات عن المشاهدين حول تعرض مناطق سكنية في مدينة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا لقصف قوات كييف.

وفي تقرير حول إطلاق الصواريخ على بيلغورود، نقلت القناة الناطقة بالبرتغالية لجمهورها أنباء عن وقوع أربع ضحايا جراء الهجوم من أوكرانيا، لكن القناة لم تذكر أن القوات الأوكرانية هي التي قصفت، وأن القتلى من المدنيين.

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ثم عرض محررو "يورونيوز" فيديو مدته 30 ثانية من رسالة فيديو من حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، لكن لم يتم إرفاقها بترجمة أو أي تعليق بالإضافة إلى ذلك، لم يذكروا منصبه واسمه.

في التعليقات على المشاهد المنشورة على موقع "يوتيوب"، انتقد المشاهدون "يورونيوز" بسبب هذه الأفعال.

وقال مايكل بورجيس: "يا إلهي، يا لها من صحافة رخيصة. لم تتمكنوا حتى من ترجمة ما يقولون باللغة الروسية".

كتب أنطونيو فيلوسو: "لم تتم ترجمة أي كلمة باللغة الروسية. ولو كان زيلينسكي، لكان قد تم بث خطابه على الهواء مباشرة، ومع الترجمة. هذه هي وسائل الإعلام "الحرة".

وأجابه كارلوس ماجنو: "أيها الشاب، هذا طبيعي، "يورونيوز" يحمون مصالح الغرب. لا تتوقع أي شيء آخر هنا".

وأضافت نارسيا داماتا: "نعم، هذا ما يحدث دائما".

وتساءل سيلسو مادوريرا تي سي: "لماذا هذا الخطاب الطويل بدون ترجمة؟".

قال ماريو فابريس: "يورونيوز" الكاذبة لا تعطي الجانب الآخر المجال للحديث. هذا معروف منذ وقت طويل".

المصدر: نوفوستي