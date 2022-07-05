الجيش السوري يتصدى لرتل مدرعات أمريكي حاول اختراق حاجزه شرقي سوريا (فيديو)

طرد الجيش السوري رتل مدرعات أمريكي، بعد محاولته اختراق أحد حواجزه في ريف محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا.

وأفادت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصادر محلية بريف الحسكة، بأن جنود وضابط أحد حواجز الجيش السوري المنتشرة ضمن فوج 123 بمحيط جبل كوكب الاستراتيجي شرقي المدينة، تمكنوا يوم الثلاثاء من طرد مجموعة من المدرعات العسكرية الأمريكية التي حاولت الوصول إلى حواجزهم لاختراقها ودخول مناطق تقع تحت سيطرة الدولة السورية.

وذكرت المصادر أن "رتلا تابعا للاحتلال الأمريكي مؤلفا من 6 عربات عسكرية (مدرعات) ترافقها سيارة نوع جيب تابعة لمسلحي قوات "قسد" الموالين للجيش الأمريكي، حاول العبور من قريتي المجيبرة والسيباط، باتجاه إحدى القواعد الأمريكية بريف الحسكة، فقام الأهالي بمساندة الجيش السوري في التصدي للرتل، وطردوه من المنطقة".

وبينت المصادر أن التصدي الجديد يأتي في سياق الرفض الشعبي والعشائري العربي لوجود القوات الأمريكية في مناطقهم ورفضا لممارساتهم التي تتركز على سرقة النفط والغاز والقمح والثروات الباطنية ومنع التعليم والاستمرار بالاعتقالات العشوائية ومحاصرة الشعب السوري.

المصدر: "سبوتنيك"