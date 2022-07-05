لندن تفرض عقوبات على مواطنين روسيين آخرين

فرضت السلطات البريطانية عقوبات على مواطنين روسيين آخرين، بدعوى دورهما في نشر معلومات مضللة والترويج لأعمال روسيا في أوكرانيا، حسب موقع الحكومة البريطانية.

وطالت العقوبات التي تنص على تجميد الأصول ومنع الدخول إلى بريطانيا، دينيس غافنر، وفاليري كالابايف.

ووفقا للسلطات البريطانية، فإنهما "شاركا في دعم وتشجيع الإجراءات والسياسات التي تزعزع استقرار أوكرانيا أو تقوض أو تهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها، حيث شاركا في نشر معلومات مضللة وتعزيز الإجراءات الروسية في أوكرانيا".

وتم استبعاد مواطنين روسيين آخرين من قائمة العقوبات، هما ياكوف ريزانتسيف، وغالينا أوليوتينا.

المصدر: نوفوستي