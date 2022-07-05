البنتاغون يرفض الإجابة عما إذا كانت واشنطن تعتبر موسكو عدوا

رفض البنتاغون التعليق على قرار حلف الناتو تصنيف روسيا "الخطر الأول الذي يهدد الحلف في العالم"، ونصح بالاتصال بمقر الحلف مباشرة.

وقال المكتب الصحفي للبنتاغون ردا على وكالة "نوفوستي": "إذا كنتم مهتمين بتلقي رد يتعلق تحديدا بالولايات المتحدة، فننصحكم بالاتصال بوزارة الخارجية أو البعثة الدائمة للولايات المتحدة لدى الناتو".

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وعندما طُلب من البنتاغون توضيح ما إذا كان ينبغي تفسير الوثائق النهائية لقمة الناتو التي عقدت في نهاية يونيو على أنها إعلان روسيا عدوا، نصح البنتاغون بالاتصال بمقر الحلف مباشرة.

ولم يجيب المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية والبعثة الأمريكية الدائمة لدى الناتو على طلبات وكالة "نوفوستي".

ووافق قادة الناتو في قمة مدريد على مفهوم استراتيجي جديد للحلف حتى عام 2030. وكانت إحدى النقاط المركزية لهذا المفهوم هي الإشارة إلى روسيا على أنها "تهديد مباشر لأمن الحلف".

المصدر: نوفوستي