الدفاعات الروسية تتعامل مع أهداف جوية فوق ميليتوبول

أكد عضو الإدارة المحلية في مدينة ميليتوبول المحررة جنوب أوكرانيا فلاديمير روغوف، أن الدفاعات الروسية تعاملت مع أهداف في سماء المدينة مساء الثلاثاء، مرجحا أن تكون طائرات بلا طيار.

وقال: "يبدو أن منظومة الدفاع الجوي عالجت طائرات العدو بدون طيار".

وأشار إلى أن التحقيق يجري لمعرفة تفاصيل ما حدث.

وتعرضت المدينة الواقعة في جنوب مقاطعة زابوروجيه الأحد الماضي لقصف من القوات الأوكرانية مرتين خلال ليلة واحدة، فيما ارتفعت سحابة من الدخان الأسود فوق حي أفيا غورودوك بالمدينة.

وجرى تشكيل إدارات مدنية عسكرية في المناطق المحررة جنوب وشرق أوكرانيا، كما يتم تداول الروبل الروسي هناك، فيما باشرت القنوات الروسية بثها، بعد أن حظر نظام كييف البث الروسي في أوكرانيا منذ سنوات لعزل المواطنين عن روسيا.

وأعلنت السلطات المحلية وسكان المناطق المحررة تمسكها بالانضمام إلى روسيا، التي باشرت منح السكان الجنسية الروسية بإجراءات ميسرة واستثنائية.

المصدر: "نوفوستي"