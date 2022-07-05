المركز الأوروبي للأبحاث النووية يعلن اكتشاف جسيمات غريبة (صورة)

أعلن المركز الأوروبي للأبحاث النووية عن رصد ثلاثة "جسيمات غريبة" جديدة، قد تكشف القوة التي تربط الجسيمات دون الذرية ببعضها.

ورصد نوع جديد من البنتاكوارك والثنائي الأول من رباعي الكواركات يوفر زاوية جديدة لتقييم "القوة القوية" التي تربط نوى الذرات معا.

وتم هذا الرصد في المركز الأوروبي للأبحاث النووية (سيرن)، الذي يقع في جنيف ويضم مصادم الهدرونات الكبير.

ويتكون معظم الهادرونات الغريبة، وهي جسيمات دون ذرية، من جسيمين أو ثلاثة عناصر تعرف باسم (الكواركات).

وهذه القوة الشديدة هي واحدة من أربع قوى معروفة في الكون، جنبا إلى جنب مع "القوة الضعيفة" التي تنطبق على اضمحلال الجسيمات وكذلك القوة الكهرومغناطيسية والجاذبية.

المصدر: أ ب