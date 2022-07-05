البيت الأبيض: بايدن قرأ رسالة لاعبة السلة المعتقلة في روسيا

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن الرئيس جو بايدن قرأ رسالة لاعبة كرة السلة بريتني غرينير، المعتقلة في روسيا بتهمة تهريب المخدرات.

وقالت: "الرئيس قرأ الرسالة، كنت هناك في تلك اللحظة"، مشيرة إلى أن "القضية تمثل أولوية بالنسبة لبايدن".

واعترفت غرينير، التي تواجه السجن من 5 إلى 10 سنوات في روسيا، في رسالة ناشدت فيها بايدن بأنها "تخشى احتمال بقائها إلى الأبد في السجن، وطالبته ببذل قصارى الجهد لإعادتها إلى الولايات المتحدة".

وتم اعتقال غرينير، التي وصلت على متن رحلة من نيويورك في مطار شيريميتيفو الروسي في فبراير الماضي، عقب كشف فحص حقائب اليد عن وجود زجاجة مع سائل له رائحة معينة، ليتبين بالفحص أن السائل كان "زيت حشيش".

وتم إلقاء القبض على لاعبة كرة السلة الأمريكية، وفتح قضية جنائية بتهمة تهريب المخدرات.

المصدر: "نوفوستي"