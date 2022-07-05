تحول المواد الغذائية إلى "سلع باهظة" يثير سخط البريطانيين

تفاعل عدد من البريطانيين على مواقع التواصل الاجتماعي مع مقال لصحيفة "ديلي ميل"، حول الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية في المتاجر، وتركيب أجهزة خاصة فيها لمنع سرقتها.

وقالت الصحيفة في مقالها إن "الأسعار المرتفعة حولت الجبن والزبدة واللحوم وحليب الأطفال إلى أطعمة فارهة لا يستطيع كل بريطاني تحمل أسعارها".

وقال أحد المعلقين: "هذا هو الثمن الذي ندفعه مقابل الصداقة مع الولايات المتحدة. الحروب التي أطلقوها والتي يستفيد منها واحد بالمائة فقط من السكان ستضعنا على حافة الهاوية إذا لم نتحد ونتوقف عن تصديق الدعاية".

وقال آخر:"إذا استمر الصراع في أوكرانيا يمكن أن تحدث أمور أسوء، أدعو رئيس الوزراء (بوريس جونسون) للتوقف عن دعم كييف والتفكير في الناس سيأتي الشتاء قريبا وإذا لم يكن هناك غاز روسي فسنعاني أكثر".

وأضاف معلق آخر: "معاناة الأغلبية ستبدأ في أكتوبر، وستزداد الأمور سوءا العام المقبل.. لسوء الحظ الحكومة ليست قادرة على السيطرة على الوضع".

وقال متابع آخر: "ليس من المستغرب أن ترغب اسكتلندا في الانفصال. السلطات الإنجليزية هي عصابة من اللصوص والمجرمين".

فيما كتب أحد المعلقين: "لا ينبغي أن يكون طعام الأطفال سلعة فاخرة، إنه شيء حيوي!".

المصدر: "نوفوستي"