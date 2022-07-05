أول دولة في الناتو تصادق على بروتوكولات انضمام فنلندا والسويد للحلف

أصبحت كندا أول دولة في الناتو تصادق على بروتوكولات انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، وفق بيان صدر يوم الثلاثاء عن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وقال ترودو: "أصبحت كندا اليوم (5 يوليو) أول دولة تصدق على بروتوكولات انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو. وهذا يجعل البلدين أقرب إلى العضوية الكاملة" في التحالف، معربا عن ثقته في أن البلدين "يمكنهما الاندماج بسرعة وفعالية في الناتو".

ووقع وزيرا خارجية فنلندا والسويد، بيكا هافيستو وآن ليند وممثلو 30 دولة في الناتو، بروتوكولات بشأن انضمام الدولتين إلى حلف شمال الأطلسي يوم الثلاثاء في حفل رسمي بمقر الناتو.

وستصبح هلسنكي وستوكهولم أعضاء في المنظمة بعد التصديق على الوثائق من قبل جميع دول الناتو. ويتم إرسال خطابات الموافقة إلى وزارة الخارجية الأمريكية لحفظها.

وفي 29 يونيو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو ليست قلقة بشأن احتمال دخول فنلندا والسويد إلى الناتو، لكنها سترد على نشر البنية التحتية العسكرية للتحالف في هذه الدول.

المصدر: تاس