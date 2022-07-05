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بوريل يدعو لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

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بوريل يدعو لإحياء الاتفاق النووي الإيراني
AP
رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل
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دعا مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة، إلى التوصل إلى حل للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وكتب بوريل على "تويتر" عقب محادثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: "إذا أردنا إبرام اتفاق، يحب اتخاذ قرارات الآن، بما أن ذلك ممكنا. لأن المجال السياسي لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة قد يتقلص في المستقبل القريب".

وأكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان في وقت سابق أن طريقَ الدبلوماسية مفتوح لإحياء الاتفاق النووي مشيرا إلى أن واشنطن شاركت في محادثات الدوحة مؤخرا دون أي رغبة في إنجاحها.

المصدر: نوفوستي

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