استقالة نائب رئيس حزب المحافظين البريطاني

استقال نائب رئيس حزب المحافظين بيم أفولامي من منصبه، قائلا إن رئيس الوزراء بوريس جونسون لم يعد يحظى بدعم البلاد. وذلك بعد استقالة وزير الصحة ساجد جاويد ووزير المالية ريشي سوناك.

وقال أفولامي إنه "يجب على جونسون أن يستقيل من رئاسة الحكومة"، مشددا على أنه "لا يمكنه العمل تحت قيادة جونسون".

وأكد أنه "بعد المزاعم الأخيرة بشأن نائب الرئيس السابق كريستوفر بينشر، والفضائح الأخرى، فإن جونسون لم يعد يحظى بدعمه"، مضيفا: "أعتقد أن جونسون خسر أيضا دعم الحزب والبلاد.. ولذلك أعتقد أن يجب أن يتنحى".

وجاءت سلسلة الاستقالات بعد إجراء جونسون مقابلة اعترف فيها بأنه ما كان ينبغي أن يعين النائب كريس بينشر في منصب نائب منسق الجناح البرلماني المحافظ في فبراير، بعد مزاعم بأن النائب تحرش برجلين الأسبوع الماضي، أحدهما نائب في مجلس العموم، أمام شهود في نادي كارلتون الخاص بوسط لندن ما أدى إلى رفع شكاوى إلى الحزب.

يذكر أن بينشر استقال من منصبه لكنه يبقى نائبا لأنه اعترف بأخطائه، لكن في مواجهة الدعوات التي تطالب بطرده من الحزب وإجراء تحقيق داخلي، تتزايد الضغوط على جونسون لاتخاذ إجراءات أكثر حزما.

المصدر: "الإندبندنت" + RT