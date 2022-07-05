الرئيس السويسري: مصادرة الأصول الروسية ستخلق سابقة خطيرة

حذر الرئيس السويسري، إغناسيو كاسيس، خلال مؤتمر دولي في مدينة لوغانو، من أن مصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا، ستخلق سابقة خطيرة.

وقال كاسيس: "يمكننا اتخاذ قرار مثالي للوضع مع أوكرانيا، لكننا نخلق الفرصة لاتخاذ نفس القرار في العديد من الحالات الأخرى، وبالتالي، فإنك تمنح الحكومات سلطة أكبر بكثير مما تمنح للمواطنين".

وشدد على أن حق الملكية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، مضيفا أن على الدول حماية المواطنين "من الأساليب القسرية".

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، من أجل مصادرة الأصول، هناك حاجة إلى إطار قانوني مناسب، وهو أمر غير متوفر في معظم الدول الأوروبية.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال في وقت سابق، إن خطة إعادة إعمار أوكرانيا تقدر حاليا بنحو 750 مليار دولار.

ودعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة من قبل الدول الغربية، وتحويلها لصالح أوكرانيا.

المصدر: RT