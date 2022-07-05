الشرطة الأمريكية: مطلق النار على موكب الاستقلال استعد لهجومه منذ أسابيع

أعلن كريستوفر كوفيللى المتحدث باسم شرطة مدينة هايلاند بارك الأمريكية أن روبرت كريمو، مطلق النار على موكب عيد الاستقلال في المدينة، حضّر لهجومه منذ عدة أسابيع.

وقال كوفيللى يوم الثلاثاء فى مؤتمر صحفى بثته قنوات التليفزيون الامريكية: "نعتقد أن كريمو كان يخطط للهجوم منذ عدة أسابيع"، لافتا إلى أن حدد أن كريمو، المحتجز الآن، يبلغ من العمر 21 عاما.

ووفقا لمعلومات الشرطة، من أجل عدم لفت الانتباه، ارتدى المشتبه به ملابس نسائية. وصعد كريمو إلى سطح أحد المباني بواسطة سلم الطوارئ، ومن هناك أطلق النار من بندقية هجومية على المشاركين في الموكب، وفي المجموع أطلق أكثر من 70 طلقة، وبعد ذلك رمى سلاحه. وبعد أن نزل إلى الطابق السفلي، تمكن من الاندماج في الحشد والوصول إلى منزل والدته، التي استعار منها سيارة للاختباء. وأثناء الاعتقال، تم العثور على بندقية أخرى في السيارة، وقد اشترى كريمو السلاحان بشكل قانوني.

ولم تتمكن الشرطة بعد من تحديد دوافع المهاجم. ووفقًا لتقارير إعلامية، سبق لكريمو نشر تسجيلات ومقاطع فيديو موسيقية بها صور عنف تحت الاسم المستعار Awake (استيقظوا). وأيضا في شبكاته الاجتماعية، وفقا لـ NBC، في عام 2021 كانت هناك منشورات يدعم كريمو فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

المصدر: انترفاكس