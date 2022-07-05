هيئة المحلفين تستدعي غراهام وغولياني في إطار قضية ترامب الانتخابية

أصدرت هيئة المحلفين الكبرى في مقاطعة فولتون في ولاية جورجيا الأمريكية، مذكرتين لاستدعاء السيناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام، والمحامي رودولف غولياني.

والهيئة التي تحقق في محاولات الرئيس السابق دونالد ترامب لقلب فوز الرئيس جو بايدن في انتخابات 2020، أصدرت أيضا مذكرات استدعاء بحق العديد من المحامين الآخرين الذين لعبوا أدوارا في مخطط ترامب.

وذكرت صحيفة Atlanta Journal-Constitution أن هيئة المحلفين الكبرى المكونة من 23 شخصا قد تحركت أيضا لإجبار المحامين جون إيستمان، وكليتا ميتشل، وكينيث تشيسبرو، وجينا إليس، وكذلك المحامي جاكي بيك ديسون، للإدلاء بأدلة في التحقيق بشأن الجهود التي يبذلها شركاء ترامب للضغط على مسؤولي جورجيا لاتخاذ إجراءات غير قانونية لعكس فوز بايدن.

وتنظر الهيئة فيما إذا كان ترامب أو أي من حلفائه من الحزب الجمهوري قد انتهكوا قوانين جورجيا من خلال محاولة دفع وزير خارجية الوللية براد رافنسبيرجر والحاكم بريان كيمب لرفض التصديق على فوز بايدن، أو من خلال دعوة المشرعين الجورجيين إلى تجاهل قانون جورجيا بشكل غير قانوني.

المصدر: "الإندبندنت"