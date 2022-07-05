سفينة "أوشن فايكينغ" تبحث عن مرفأ لإنزال 306 مهاجرين

وجهت سفينة "أوشن فايكينغ" الانسانية التابعة لمنظمة "أنقذوا المتوسط" نداء استغاثة لإنزال 306 مهاجرين "في مرفأ آمن وبسرعة"، فيما أمضى بعضهم 11 يوما على متنها.

وأشار بيان للمنظمة، بإن "السفينة التابعة لها، والتي تعمل بالشراكة مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، نفذت منذ يونيو الماضي، 8 عمليات انقاذ قبالة شواطئ ليبيا ومالطا".

وأضاف البيان: "بين المهاجرين 53 امرأة بينهن 4 حوامل، و87 قاصرا من دون ذويهم".

وأوضح أن "السفينة أنقذت في مايو الماضي وخلال المهمة الأخيرة في البحر المتوسط نحو 300 شخص من بينهم طفل في شهره الثالث وست نساء حوامل، لكنها اضطرت للانتظار حوالي 10 أيام قبل الحصول على ميناء آمن في صقلية جنوب إيطاليا لانزال المهاجرين".

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فأنه "منذ مطلع العام، فقد 805 مهاجرين في مياه المتوسط"، فيما قدرت عدد القتلى والمفقودين بـ1553 خلال العام 2021.

ويحاول آلاف الأشخاص الهاربين من الفقر والنزاعات الوصول إلى أوروبا عبر المتوسط انطلاقا من ليبيا، التي تبعد سواحلها حوالي 300 كيلومتر عن إيطاليا.

المصدر: "أ ف ب"