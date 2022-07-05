وزير الطاقة والمياه الإثيوبي: نتعرض للضغوط لعدم استخدامنا مواردنا المائية

كشف وزير الطاقة والمياه الإثيوبي حبتامو إيتيفا، أن حكومته تتعرض للضغوط لعدم استخدامها موارد البلاد المائية، داعيا خبراء المياه إلى حماية السيادة المائية لإثيوبيا.

وفي مؤتمر دولي حول المياه والغذاء وأمن الطاقة انطلق يوم أمس في العاصمة أديس أبابا، قال الوزير إن "تطوير المياه يتطلب بشكل كبير خبراء وأبحاثا صارمة"، مشددا على "أننا بحاجة إلى إعطاء فرصة لمهنيينا للتأثير على السياسة في إثيوبيا".

ودعا جميع خبراء المياه الإثيوبيين داخل البلاد وخارجها إلى تكثيف الجهود للدفاع عن الأمن المائي للبلاد، مشيرا إلى أن "الحكومة تركز على معالجة ندرة المياه والطاقة والغذاء في أعقاب العبء السكاني المتزايد والتوسع الحضري المتزايد".

وأفاد بأن "الجهد يتطلب مساهمة كبيرة من الخبراء"، كاشفا أن "إثيوبيا تواجه مؤخرا الآثار السلبية لتغير المناخ والصراع الذي أدى إلى النزوح الداخلي والهجرة".

المصدر: ENA