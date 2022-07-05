مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتحدث عن انتهاك القوات الأوكرانية القانون الإنساني

أعربت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، عن شكوكها في انتهاك الجيش الأوكراني للقانون الإنساني الدولي في المناطق الشرقية من البلاد.

وجاءت تصريحات باشليت يوم الثلاثاء، خلال الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، في تقرير من مكتبها حول حالة حقوق الإنسان في أوكرانيا في سياق الأعمال العدائية بين 24 فبراير و15 مايو 2022.

ووفقا لخطابها المنشور على موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: "من المحتمل أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تمتثل بالكامل للقانون الدولي الإنساني في الأجزاء الشرقية من البلاد".

المصدر: نوفوستي