حظرت محكمة الاستئناف الإدارية الثامنة في أوكرانيا أنشطة حزب "أوكرانيا السعيدة" المرتبط بألكسندر كليمينكو، الذي ترأس وزارة الإيرادات والرسوم إبان حكم فيكتور يانوكوفيتش.

وأعلنت الخدمة الصحفية للمحكمة الموجودة في لفوف يوم الثلاثاء، عبر صفحتها على "فيسبوك" أنه ستتم مصادرة جميع أصول الحزب وفروعه كممتلكات للدولة.

وشغل كليمينكو من 2012 إلى 2014 منصب وزير الإيرادات والرسوم. وفي عام 2011، بدأ في إنشاء حزب "البلد الناجح"، وأصبح رئيسه الفخري. وكما ورد يوم الثلاثاء في الحركة العامة الأوكرانية "بصدق"، قبل أيام قليلة من قرار المحكمة، تم تغيير اسم الحزب إلى "أوكرانيا السعيدة". وأصبح هذا الحزب التنظيم السياسي الخامس عشر الذي تحظره محكمة في الأسابيع الأخيرة في أوكرانيا.

وفي نهاية شهر مارس، أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، بقرار من مجلس الأمن القومي والدفاع، تعليق أنشطة عدد من أحزاب المعارضة المزعوم ارتباطها بروسيا خلال فترة الأحكام العرفية.

ومن بينها منصة "من أجل الحياة" المعارضة، وحزب شاريا، و"حزبنا"، وكتلة المعارضة، والمعارضة اليسارية، واتحاد القوى اليسارية، و"الدولة العظمى"، والاشتراكيين، وكتلة فلاديمير سالدو، والحزب التقدمي الاشتراكي الأوكراني، والحزب الاشتراكي الأوكراني. وفي 22 مايو، رفعت وزارة العدل الأوكرانية دعوى قضائية لحظر ما يسمى بالأحزاب الموالية لروسيا المذكورة في قرار مجلس الأمن.

المصدر: تاس