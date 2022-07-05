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إغلاق الدوائر الرسمية في محافظات إيرانية جراء عاصفة رملية

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إغلاق الدوائر الرسمية في محافظات إيرانية جراء عاصفة رملية
Gettyimages.ru
عاصفة رملية
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أفادت وسائل إعلام إيرانية بإغلاق الدوائر الرسمية في عدة محافظات بسبب تلوث نجم عن عاصفة رملية.

وأورد التلفزيون الرسمي أن الدوائر الرسمية أغلقت في محافظات خوزستان في جنوب غرب البلاد، وأصفهان في وسطها، وشمال خراسان في شمال شرق الجمهورية الإسلامية وكرمان في الجنوب الشرقي.

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وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" بأن الدوائر الرسمية استمرت بالعمل في ثلاث محافظات أخرى على الأقل طاولها تلوث كبير.

والإثنين أعلنت السلطات الإيرانية إغلاق إدارات حكومية ومدارس في محافظتي طهران والبرز بسبب التلوث الناجم عن عاصفة ترابية.

وتتكون هذه العواصف الرملية والترابية التي ازدادت وتيرتها في المنطقة من جزيئات يمكن أن تؤدي إلى دخول المستشفى بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.

 

المصدر: "أ ف ب" 

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