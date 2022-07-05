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اندلاع حرائق في إحدى غابات أنطاليا التركية

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اندلاع حرائق في إحدى غابات أنطاليا التركية
Gettyimages.ru
حرائق الغابات في تركيا
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أعلنت قناة NTV اندلاع حرائق في إحدى الغابات بأنطاليا التركية لأسباب غير معروفة.

وأفادت القناة باندلاع حريق في منطقة كونيالتي في أنطاليا في منطقة غابات بالقرب من تلفريك (القاطرة المعلقة) تونكتيب وتم إرسال مجموعات من إدارة الغابات الإقليمية إلى منطقة اندلاع الحريق.

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وأشارت إلى أن خمس مروحيات وأربع طائرات تعمل على إخماد الحريق.

وتوقف تلفريك (القاطرة المعلقة) عن العمل بسبب الحريق.

وفي وقت سابق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في معرض رده عن سؤال عما إذا كان يعتبر أنه من الضروري تشديد العقوبة على إشعال النار في الغابات، إنه "إذا كانت العقوبة يجب أن تكون إجراء رادعا، فيجب أن تكون هناك عقوبة الإعدام لإضرام النار في الغابة".

المصدر: RT

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