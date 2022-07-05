رئيسة مجلس الاتحاد الروسي تشيد بالعلاقات بين روسيا وأوزبكستان

أعربت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، في اجتماع مع رئيس مجلس النواب الأوزبكستاني نور الدينجون إسماعيلوف، عن ارتياح روسيا لسير تطور العلاقات مع أوزبكستان.

وقالت ماتفيينكو: "نرحب بمستوى تطور العلاقات بين بلدينا، فهي متعددة الأشكال والمسارات"، معربة عن أملها في أن تستمر هذه العلاقات في النمو والتطور.

وأشارت إلى أن الدافع السياسي لتنمية العلاقات الثنائية الروسية الأوزبكية يحدده رئيسا البلدين.

وأكدت أن التعاون الحكومي والبرلماني يتطور بنجاح، حيث تم توقيع أكثر من 350 معاهدة واتفاق بين موسكو وطشقند.

واختتمت قائلة: "نقدر بشدة فعالية التعاون بين برلمانيي روسيا وأوزبكستان في مختلف المحافل الدولية، وهذا ينطبق أيضا على الاتحاد البرلماني الدولي ورابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون".

المصدر: نوفوستي