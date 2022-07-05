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الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط عملية لتهريب الكوكايين عبر الحدود المصرية

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الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط عملية لتهريب الكوكايين عبر الحدود المصرية
Gettyimages.ru
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط عملية تهريب كوكايين عبر الحدود المصرية
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أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء أن قواته أحبطت محاولة لتهريب الكوكايين إلى إسرائيل من مصر.

وقال الجيش إن "الجنود عثروا بالقرب من الحدود بين مصر وإسرائيل على حوالي 15 كيلوغراما من الكوكايين، تقدر قيمتها بنحو 3 ملايين شيكل (824472 يورو)".

وأشار إلى أنه "لم يتم القبض على أحد فيما تم تسليم المخدرات للشرطة للتحقيق فيها".

الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط عملية لتهريب الكوكايين عبر الحدود المصرية

ومن جانب آخر، كان الجيش الإسرائيلي قد أكد الأسبوع الماضي أن قواته أحبطت محاولة تهريب أسلحة وذخائر في منطقة البحر الميت، معلنا أنه تعرف على اثنين من المشتبه بهم وتم اعتقالهما.

وعلى الرغم من أن الجيش الإسرائيلي هو المسؤول عن منع التهريب على طول الحدود الإسرائيلية المصرية، يحاول الجيش بشكل عام تجنب المواجهات المباشرة مع مهربي المخدرات الإسرائيليين، تاركا الشرطة للتعامل معها.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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