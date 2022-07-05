بوتين ومرضائييف يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتحالف البلدين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوزبكي شوكت ميرضيائيف في اتصال هاتفي اليوم، عزمهما على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الأوزبكية، وعلاقات التحالف بين البلدين.

وجاء في بيان عن الكرملين: "بحث الجانبان القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي، بما فيها في المجالين التجاري والاقتصادي. وأكدا على التوجه المتبادل نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الأوزبكية وعلاقات التحالف" بين البلدين.

وأعلنت روسيا عن دعمها لجهود القيادة الأوزبكية لتحقيق الاستقرار في كاراكالباكستان، كما بحث الطرفان الجدول الزمني للاتصالات المقبلة.

المصدر: نوفوستي