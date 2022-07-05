لوغانسك: قوات كييف تقصف مستشفى للتوليد في سلافيانسك لاتهام روسيا ولوغانسك

أعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية أن نازيي كييف قصفوا اليوم الثلاثاء مستشفى للتوليد في مدينة سلافيانسك بمنطقة خاضعة لهم، لاتهام القوات الروسية وقوات لوغانسك باستهداف المدنيين.

قال مصدر مقرب من الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك الشعبية أن: "مسلحون من الكتائب النازية الأوكرانية فتحوا النار على مستشفى للولادة في سلافيانسك خاضع لسيطرتهم لتحميل القوات المتحالفة المسؤولية عن القصف".

وأعلن فيتالي كيسيلوف مساعد وزير الداخلية في جمهورية لوغانسك الشعبية في وقت سابق أن قوات كييف فرت من ليسيتشانسك إلى مدن سيفيرسك وكراماتورسك وسلافيانسك الخاضعة لسيطرتها.

المصدر: تاس