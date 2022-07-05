أوزبكستان تعلن عن سقوط خمسة صواريخ في أراضيها أطلقت من أفغانستان

أعلنت أوزبكستان سقوط خمسة صواريخ على أراضيها في المنطقة الحدودية يفترض أنها أطلقت من أفغانستان، وأن الصواريخ لم تنفجر ولم تقع إصابات، فيما تضررت أربعة منازل.

ووفق ما كشفته الوزارة، وقع الحادث في 5 يوليو حوالي الساعة 16:20 بالتوقيت المحلي (14:20 بتوقيت موسكو).

وأضاف بيان الوزارة: "لحقت أضرار طفيفة بأربعة منازل خاصة في محلة مازنونتول في مدينة ترميز، وعثر على القذيفة الخامسة في ملعب كرة قدم"، مشيرة إلى أنه تم ابطال مفعول القذائف المكتشفة بواسطة وحدة خبراء المتفجرات.

وتعمل السلطات المختصة في أوزبكستان بالشراكة مع الجانب الأفغاني على تحديد أسباب الحادث.

المصدر: RT