مقتل جنديين في قوة حفظ السلام شمال مالي يرجح أنهما مصريان

قتل جنديان في قوات حفظ السلام الأممية في مالي يرجح أنهما مصريان، فيما أصيب خمسة آخرون، جراء انفجار لغم بسيارتهم شمالي مالي.

وفقا لما ذكرته بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في البلاد (مينوسما): "هذا الصباح انفجر لغم بآلية مدرعة تابعة لقافلة لوجستية في قوات حفظ السلام على محور تيساليت-غاو. ووفقا للتقارير الأولية، نتيجة لهذا الهجوم، لقي اثنان من حفظة السلام مصرعهما متأثرين بجراحهما، وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في البعثة طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن "الجنديين اللذين قتلا مصريان".

وأدانت بعثة الأمم المتحدة في مالي الهجوم، مشيرة إلى أنه يمكن أن يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

المصدر: وكالات