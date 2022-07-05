وزير الدفاع الإسرائيلي: صور الأقمار الاصطناعية تظهر تحركات إيرانية غير اعتيادية

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن السفن الحربية الإيرانية سيرت بدوريات في البحر الأحمر في الأشهر الأخيرة، في إجراءات تهدد الاستقرار الإقليمي.

وقال غانتس في اجتماع مائدة مستديرة بالعاصمة اليونانية أثينا: "اليوم، يمكننا أن نؤكد أن إيران توطد نفسها بشكل منهجي في البحر الأحمر مع قيام السفن الحربية بدوريات في المنطقة الجنوبية".

وأضاف: "في الأشهر الماضية، حددنا أهم وجود عسكري إيراني في المنطقة، في العقد الماضي".

وقال مكتب غانتس، إنه قدم صور الأقمار الاصطناعية لأربع سفن حربية إيرانية تقوم بدوريات في البحر الأحمر.

وأضاف غانتس أن تجارب الأقمار الصناعية الأخيرة أظهرت أن إيران يمكن أن تهاجم أوروبا بصواريخ باليستية، حيث صرح بأن "هذا الاختبار يظهر أن النظام الإيراني لديه القدرة على تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات قد تصل إلى مركز أوروبا".

وذكر مسؤول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد سيضغط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، لاتخاذ موقف أكثر صرامة ومحدد زمنيا بشأن المفاوضات النووية الإيرانية، وحذر من أن حزب الله اللبناني يلعب بالنار.

وزيارة لابيد إلى فرنسا هي أولى رحلاته الخارجية منذ توليه منصب رئيس الوزراء المؤقت الأسبوع الماضي، وهي أيضا فرصة لاستعراض المهارات الدبلوماسية بينما يستعد الإسرائيليون لإجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر 2022.

وفرنسا من بين القوى العالمية التي تحاول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والذي انسحبت منه الإدارة الأمريكية السابقة وعارضته إسرائيل معتبرة أنه غير كاف.

المصدر: وسائل إعلام عبرية