نصح رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالفرار بعد تصريحه حول عودة ليسيتشانسك القريبة إلى سيطرة قوات كييف.

وكتب قديروف على قناته في "تيليغرام": "يقول زيلينسكي إنه سيستعيد ليسيتشانسك، ومتطرفو بانديرا يقولون العكس. نصيحتي لك هي أن تهرب! أنت تتقن هذا".

وحررت القوات الروسية وقوات دونيتسك الأسبوع الماضي مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل. وفي وقت لاحق أكد زيلينسكي ذلك، لكنه شدد على أن قوات كييف ستستعيد السيطرة على المدينة قريبا.

المصدر: نوفوستي