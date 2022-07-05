وزير الدفاع في حكومة "طالبان" يتوجه إلى قطر

توجه وزير الدفاع في حكومة حركة "طالبان" الأفغانية المولوي محمد يعقوب مجاهد اليوم الثلاثاء إلى الدوحة، تلبية لدعوة رسمية تلقاها من السلطات القطرية.

ونشر حساب "الإمارة الإسلامية" عبر "تويتر" صورة للوزير وهو على متن الطائرة، مشيرا إلى أنخ خلال الزيارة التي ستستمر ليومين، سيلتقي وزير الدفاع بعدد من المسؤولين القطريين لمناقشة القضايا ذات الأهمية.

توجه وزير دفاع إمارة #أفغانستان الإسلامية المولوي محمد يعقوب مجاهد إلى #قطر تلبية لدعوة رسمية تلقاها من السلطات القطرية.

خلال زيارته التي ستستمر ليومين، سيلتقي وزير الدفاع بعدد من المسؤولين القطريين لمناقشة القضايا ذات الأهمية. pic.twitter.com/dQIGee0xVy — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) July 5, 2022

المصدر: RT