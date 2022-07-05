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وزير الدفاع في حكومة "طالبان" يتوجه إلى قطر

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وزير الدفاع في حكومة
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توجه وزير الدفاع في حكومة حركة "طالبان" الأفغانية المولوي محمد يعقوب مجاهد اليوم الثلاثاء إلى الدوحة، تلبية لدعوة رسمية تلقاها من السلطات القطرية.

ونشر حساب "الإمارة الإسلامية" عبر "تويتر" صورة للوزير وهو على متن الطائرة، مشيرا إلى أنخ خلال الزيارة التي ستستمر ليومين، سيلتقي وزير الدفاع بعدد من المسؤولين القطريين لمناقشة القضايا ذات الأهمية.

المصدر: RT

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