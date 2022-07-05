الصين.. إغلاق مدينة شيان لتفادي تفشي كوفيد

أعلنت السلطات الصينية الثلاثاء إغلاق المطاعم والحانات ودور العبادة وقاعات الكاريوكي لمدة أسبوع في مدينة شيان شمال البلاد، بعد رصد نحو 20 إصابة بكوفيد.

والصين هي آخر قوة اقتصادية لا تزال تطبق استراتيجية "صفر كوفيد" التي ترتكز على فرض حجر صحي على الأشخاص المصابين بكوفيد-19 وتدابير إغلاق محددة وحتى إجراء فحوص "بي سي آر" بشكل إلزامي.

وتعتبر الحكومة هذه السياسة الصحية ضرورية لتوفير الموارد الطبية المحدودة في بعض الأماكن، وللحفاظ على صحة كبار السن الذين غالبا ما يكون معدل تطعيمهم منخفضا.

وأبلغت مدينة شيان عن 18 إصابة مرتبطة بالمتحورة أوميكرون منذ السبت، وفقا للسلطات المحلية.

وقالت بلدية المدينة في بيان إن الأماكن الترفيهية مثل الحانات ومقاهي الإنترنت والمسابح وحتى صلات الكاريوكي ستغلق أبوابها اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء.

وأكدت أنه لن يسمح للمطاعم باستقبال الزبائن لمدة أسبوع بعد الآن، ولكن سيكون بإمكانها تقديم الطلبات الخارجية.

وسيتم إغلاق المدارس الابتدائية ودور الحضانة وكذلك دور العبادة.

وتم إغلاق مدينة شيان لمدة شهر بين ديسمبر 2021 ويناير 2022 بسبب تفشي المرض.

والاثنين فرضت الصين حجرا على 1.7 مليون شخص في مقاطعة أنهوي في شرق البلاد بعد الإبلاغ عن حوالى 300 إصابة جديدة الاثنين مع عودة ظهور كوفيد في مناطق معينة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة أبلغت عن 335 إصابة جديدة في البلاد الثلاثاء.

المصدر: أ ف ب