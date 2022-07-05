دونيتسك.. نازيو "إس إس الدب" يعترفون بتعذيب وقتل 100 شخص

أعلنت لجنة التحقيق في جمهورية دونيتسك الشعبية، أن عناصر جماعة النازيين الجدد "أس أس الدب" الذين أسرتهم القوات الروسية يدلون بإفاداتهم، ويعترفون كيف نفذوا جرائمهم، وقتلوا أسراهم.

وأشار التحقيق إلى أن "أكثر من 100 شخص وقعوا ضحايا للمتهمين".

وأضاف: "جميعهم اعترفوا كيف وأين قتلوا الأسرى العسكريين والمدنيين، وبين المتهمين القناص فلاديمير غابيتش الذي اعترف بارتكاب 60 جريمة قتل".

وتابعت: "قامت مجموعة التخريب والاعتداء، حسب اعترافاته، بإطلاق النار على 5 سجناء، وأن آخرين من أعوانه قتلوا عشرات الضحايا".

المصدر: RT