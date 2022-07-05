الوكالة اليهودية لإسرائيل تنفي حظر عملها في روسيا

نفى مكتب ممثل الوكالة اليهودية لإسرائيل "سوخنوت" تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إنهاء عمل المنظمة في روسيا.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بأن الجانب الروسي أرسل للوكالة اليهودية، التي تتعامل مع قضايا الاستجلاب إلى إسرائيل، طلبا بوقف أنشطتها في روسيا الاتحادية.

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ووفق ما نقلته وكالة " نوفوستي" عن المنظمة: "يواصل المكتب التمثيلي للوكالة اليهودية لإسرائيل والمنظمات التي أنشأتها الوكالة اليهودية لإسرائيل في روسيا الاتحادية القيام بأنشطتها وفقا لمتطلبات تشريعات روسيا الاتحادية. ولم تكن هناك طلبات بالانهاء الفوري لأنشطة المنظمة".

المصدر: نوفوستي