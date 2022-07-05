جونسون يعلن عن نية بلاده تزويد كييف بـ10 مدافع ذاتية الحركة

تعهد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بتسليم كييف عشر مدافع ذاتية الحركة في المستقبل القريب، بالإضافة إلى ذخيرة.

ونقلت "تاس" عن بيان لمكتب جونسون أن "رئيس الوزراء زوده بأحدث المعلومات عن المعدات العسكرية البريطانية، بما في ذلك عشرة أنظمة مدفعية ذاتية الحركة وذخيرة ستدخل البلاد في الأيام والأسابيع المقبلة".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز وعد بتزويد أوكرانيا بـ 14 ناقلة جند مدرعة و20 عربة مدرعة من طراز بوشماستر كمساعدة عسكرية.

المصدر: تاس